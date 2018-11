In den letzten Kriegsmonaten hatten europaweit Kritiker der Monarchie Aufwind. Der Frust über die sich abzeichnende militärische Niederlage und Millionen von Kriegstoten in ganz Europa, die schlechten Lebensbedingungen und die fehlende Demokratie trieben die Menschen zu Demonstrationen auf die Straße. Die militärische Niederlage begünstigte die Novemberrevolution, die für Deutschland das Ende des Kaiserreichs und den Beginn der Weimarer Republik markierte.



4.11.1918: Kieler Arbeiter schlossen sich dem Aufstand der Matrosen an. In Kiel übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Der Aufstand breitete sich auf andere Städte aus.



5.11.1918: In Hamburg riefen Soldaten und Arbeiter den Generalstreik aus.



7.11.1918: Revolution in München: Kurt Eisner rief die Volksrepublik Bayern aus.



9.11.1918: Reichskanzler Max von Baden verkündete eigenmächtig die Abdankung Wilhelms II. und übertrug sein Amt auf Friedrich Ebert (SPD). Philipp Scheidemann (SPD) rief die demokratische Republik aus, Karl Liebknecht hingegen die freie sozialistische Räterepublik.



12.11.1918: Der Rat der Volksbeauftragten verkündete sein Regierungsprogramm. Zu den wichtigsten Forderungen zählte die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen und die Einführung des Frauenwahlrechts.



23.11.1918: Eine Anordnung verkürzte die Arbeitszeit auf acht Stunden pro Tag.



28.11.1918: Kaiser Wilhelm II. unterzeichnete im belgischen Exil den Thronverzicht.





Bildquelle: dpa