Eine Regierungsbildung scheint wieder möglich, als Berlusconi am 10. Mai den Weg für eine Koalition der Lega und der M5S frei macht. Die Verhandlungen zwischen den ungleichen Parteien gestalten sich schwierig: Die Lega, deren Wähler vor allem aus dem reichen Norden Italiens kommen, hat im Wahlkampf Steuersenkungen versprochen. Die Fünf Sterne, die im armen Süden am stärksten sind, wollen ein Grundeinkommen durchsetzen. Di Maio und Salvini streiten zudem über das Amt des Regierungschefs. Am 16. Mai sickern Details aus einem Entwurf für ein gemeinsames Regierungsprogramm durch, demzufolge Italien aus dem Euro austreten soll. An der Mailänder Börse stürzen die Kurse ab. Am 18. Mai stellen die Parteien ihr Regierungsprogramm vor: Der befürchtete Euro-Austritt ist darin nicht enthalten, aber eine Abkehr vom Sparkurs der Vorgängerregierung. Unklar bleibt weiter, wer Ministerpräsident werden soll.