24. März: Skripal hat einem Freund zufolge vor einigen Jahren ein Gnadengesuch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet. Skripal habe ihm dies 2012 in einem Telefonat berichtet, sagt sein Schulfreund Wladimir Timoschkow in einem Interview mit der BBC. Skripals Ziel war es demnach, seine Verwandten in Russland zu besuchen. Die russische Botschaft in London dementiert den Bericht umgehend. Es habe keinen entsprechenden Brief von Skripal an Putin gegeben,