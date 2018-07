14. Februar: Kurz vor einem Besuch in Berlin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht sich der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim für eine rasche Freilassung Yücels aus. Er glaube, dass es "in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird". Allerdings entscheide in dem Fall die türkische Justiz.