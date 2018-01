Mike Pompeo hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, dem er nirgendwo entrinnen kann - nicht einmal hier in Aspen, Colorado, fast 3.000 Kilometer entfernt von seinem obersten Boss. Ja, sein Präsident ist eine Zumutung für den CIA-Chef, weil Donald Trump ständig - meist per Twitter - bestreitet, was die US-Sicherheitsbehörden übereinstimmend festgestellt haben. Schon aus Selbstachtung muss Pompeo es an diesem Abend aussprechen, obwohl er damit seinem obersten Befehlshaber widerspricht: "Ich bin überzeugt, wie all unsere Nachrichtendienste, dass die Russen sich in unsere Wahl eingemischt haben."