Die CIA veröffentlichte Archivmaterial von Osama bin Laden Quelle: Mazhar Ali Khan/AP/dpa

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat ein umfangreiches Archiv mit Videomaterial und einem Tagebuch des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden veröffentlicht. Der Besitz umfasse fast 470.000 Dokumente, teilte die CIA mit.



Das Material sei im Mai 2011 bei einer Kommandoaktion in Pakistan sichergestellt worden, bei der Bin Laden getötet wurde. Bin Laden hatte das Terrornetzwerk Al-Kaida gegründet und gilt als Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York.