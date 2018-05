Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr attraktiver machen. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutsche Bahn will mit neuen Angeboten mehr Kunden für den Fernverkehr gewinnen. Künftig soll es im Fernverkehr dauerhaft Fahrkarten ab 19,90 Euro geben. Das bisherige Aktionsangebot wird im August als "Super Sparpreis" zur dritten Preiskategorie. Dieser Fahrschein sei aber kontingentiert und kann nicht storniert werden.



Außerdem werde das City Ticket ausgeweitet. Mit diesem Fernverkehrsfahrschein könne man am Start- und am Zielbahnhof auch in Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen steigen.