Faltbares Elektroauto des Startups City Transformer. Quelle: Smirnov Gleb/City Transformer/dpa

Um das Problem des Parkplatzmangels in Städten langfristig zu lösen, hat ein israelisches Start-up ein faltbares Elektroauto entwickelt. Der City Transformer hat einen Unterbau, der sich ein- und ausfahren lässt.



Eingeklappt ist das Fahrzeug nur noch einen Meter breit - und passt problemlos in einen Motorradparkplatz. Ausgefahren hat es eine Breite von 1,4 Metern und damit dieselben Proportionen wie ein normales Auto. Der finale Prototyp soll in den nächsten 10 Monaten vorgestellt werden.