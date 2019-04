Fußball Frauen - Wolfsburg gegen Lyon

Quelle: reuters

Aus der Triple-Traum: Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg war Titelverteidiger und Rekordsieger Olympique Lyon wieder eine Nummer zu groß. Der deutsche Double-Gewinner verlor in der Champions League nach dem 1:2 der Vorwoche auch das Viertelfinal-Rückspiel vor eigenem Publikum mit 2:4 (0:2).



Vor 4445 Zuschauern brachten Dzsenifer Marozsan (8.) und Wendie Renard (25., Foulelfmeter) Lyon in Führung. Pernille Harder (53./56.) glich für den VfL in einer turbulenten zweiten Hälfte aus, ehe Eugenie Le Sommer (60./80.) die letzten Wolfsburger Hoffnungen zunichte machte.