Zuletzt hatte der 72-Jährige immer deutlicher seine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, sich womöglich noch einmal mit dem ganz großen Triumph in seinen seit Oktober unterbrochenen Ruhestand verabschieden zu können. Auch eine Wiederholung des Triples, nach dem sich Heynckes 2013 ins Privatleben auf seinen Bauernhof in Schwalmtal am Niederrhein zurückgezogen hatte, traute er seiner aktuellen Mannschaft zu. Zumal diese den Meistertitel und Einzug ins Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 19. Mai in Berlin bereits äußerst souverän erreicht hatte. Doch nach Heynckes‘ letztem Heimspiel in der Champions League ist der erste Einzug in ein Finale seit fünf Jahren in weite Ferne gerückt. Ein 2:0-Sieg in Madrid wäre nun beispielsweise nötig, um doch noch die Zulassung fürs Endspiel am 26. Mai in Kiew zu erhalten.



Das Schicksal schien es aber schon am Mittwochabend nicht gut zu meinen mit den Münchnern, ähnlich wie in der Vorsaison, als sie von zahlreichen Verletzungen geplagt waren. Diesmal musste Arjen Robben bereits in der achten Minute angeschlagen vom Platz, nach einer guten halben Stunde folgte Jérôme Boateng. Bei beiden werden die genauen Diagnosen an diesem Donnerstag erwartet, vermutet werden bei beiden muskuläre Verletzungen. "Bei Arjen ist es wohl nicht so schlimm. Bei Jérôme denken wir schon, dass er ausfällt", sagte Heynckes. Sollte sich der Innenverteidiger schwerer verletzt haben, wonach es aussah, könnte sogar seine WM-Teilnahme in Gefahr geraten.