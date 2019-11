BKA-Chef Münch will Clan-Kriminalität im Auge behalten. Archiv.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

In den Verfahren zur Clan-Kriminalität steigt die Zahl von tatverdächtigen Zuwanderern an. Darauf macht das Bundeskriminalamt aufmerksam. Zwar gebe es noch keine verfestigten Strukturen, aber in etwa einem Drittel der Verfahren seien auch Zuwanderer verdächtig, sagt BKA-Präsident Holger Münch in einer ARD-Dokumentation.



Zuwanderer machen den alteingesessenen arabisch-libanesischen Clans zunehmend Konkurrenz und setzen sie unter Druck, meint der Essener Polizeipräsident Frank Richter.