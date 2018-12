All das erledigte sie mit Stil und Besonnenheit. Dem beleidigenden Geschrei der Rechtsstaatsverächter und Demokratiefeinde in Deutschland und weltweit hat Angela Merkel stets demonstrativen Anstand entgegengesetzt. Mit ruhiger Verlässlichkeit und klugem Witz hat sie sich Vertrauen erarbeitet in einer Welt internationaler Beziehungen, die bis heute geprägt ist von Männlichkeit und Paternalismus.