Ohnehin: Die Szene koordiniert sich international, seit Jahren. Die Nationalisten und Rassisten, sie lernen voneinander und tauschen sich aus, über alle propagierten Grenzen hinweg. Der Mörder von Christchurch bezog sich explizit auf den Horror von Utøya in Norwegen, der Täter von El Paso wohl auf Christchurch. Nachdem an einer Schule in New Mexico zwei hispano-amerikanische Jugendliche erschossen worden waren, wurde bekannt, dass der Schütze mit dem rechtsextremen Attentäter von München korrespondiert hatte.



Derweil sehnen die Terroristen in ihren Bekennerschreiben immer wieder dieselbe autoritäre und hierarchische, nicht zuletzt weiße und männliche Gesellschaft herbei. Immer wieder sind dieselben rechtsextremen Verschwörungstheorien zu lesen. Und immer wieder wird der Bogen zur ultrakonservativen, rechtsnationalistischen Politik offensichtlich. So begründete offenbar auch der Täter von El Paso seine Tat in einem Text, der unleugbare Parallelen zur Rhetorik von Donald Trump aufweist. Sie mögen allein zur Tat schreiten oder im Trio; ihr Handeln aber ist eingebettet in eine stringente, bewusst betriebene Ideologie.