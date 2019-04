Die Politik nahm die Kritik am Amazon-Deal der Bundespolizei auf. "Wenn das überhaupt ausgelagert werden soll an einen privaten Anbieter, dann an ein deutsches oder europäisches Unternehmen", merkte der Netzpolitiker Jimmy Schulz an. Er ist Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion.



Seine Kollegin Saskia Esken von der SPD unterstützt ihn in diesem Punkt: "Dass Bundespolizei und Innenministerium da nicht auf die Idee gekommen sind, einen deutschen Anbieter mit seinen hohen Sicherheitsstandards auszusuchen, kann ich nicht nachvollziehen", sagt die Informatikerin.



Der Ärger bei den deutschen Cloud-Anbietern über Regierung und Verwaltung ist groß. Vor allen Dingen Spezialanbieter, die ihre Datenwolke sicherheitstechnisch so hochgerüstet haben, dass selbst NATO-Zulieferer bei ihnen speichern, sind empört.