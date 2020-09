Millionen deutscher Haushalte können die neuen Dienste aber erst einmal nicht oder nur eingeschränkt nutzen. "Cloud-Gaming setzt schnelle und latenzarme Internetverbindungen voraus", erklärt Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes Game. In der Praxis empfehlen die Anbieter Bandbreiten von mindestens 35 Megabit pro Sekunde, damit das Spielen in der Cloud Spaß macht.



Laut den amtlichen Statistiken gebe es bei knapp einem Drittel der ländlichen Gemeinden in Deutschland keine Internetanschlüsse mit einer Bandbreite von 30 Megabit oder mehr. "Dieses Beispiel zeigt erneut, dass wir als Digitalstandort in Deutschland hinterherhinken", beklagt Falk.