Politik und Wirtschaft haben diese Frage lange Zeit vernachlässigt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will zwar mit der maßgeblich von seinem Haus betriebenen europäischen Cloud-Initiative Gaia-X für mehr Unabhängigkeit von amerikanischen Anbietern sorgen.



Doch in der IT-Industrie wird das skeptisch gesehen. "In rechtlicher Hinsicht können europäische oder deutsche Clouds sinnvoll sein", räumt zwar Udo Schneider vom japanischen Sicherheitsunternehmen Trend Micro ein, warnt aber sofort: "Damit ist in technischer Hinsicht nicht allzu viel gewonnen."