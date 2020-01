Der Auswertung zufolge sanken die Treibhausgasemissionen in Deutschland 2019 um mehr als 50 Millionen Tonnen. Sie liegen damit etwa 35 Prozent unter dem Niveau von 1990 - also nur noch fünf Prozentpunkte vom Ziel für 2020 entfernt. Dieser Rückgang sei der Bundesregierung schlicht in den Schoß gefallen, kommentiert Agora-Direktor Patrick Graichen: "Entscheidend war einzig und allein der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel."