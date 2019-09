Continental will in Zukunft ohne CO2-Emissionen auskommen.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Autozulieferer Continental will in seinen Werken bis zum Jahr 2040 vollständig CO2-neutral produzieren. Vorstandschef Elmar Degenhart stellte die Klima- und Umweltstrategie des Dax-Konzerns auf der Automesse IAA vor.



"Die Mobilität der Zukunft muss klimafreundlich, wirtschaftlich und sozial sein", erklärte der Manager. Eine ausgeglichene CO2-Bilanz sei auch ökonomisch von Vorteil. Als Zwischenschritt will Conti bis Ende 2020 ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen einsetzen.