Zentrales Element ist demnach eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes in den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung über einen Emissionshandel mit Zertifikaten. "Um das Klimaziel 2030 in den Sektoren Gebäude und Verkehr zu erreichen, ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Zertifikate im 'Nationalen Emissionshandel Gebäude und Verkehr' entsprechend einem festgelegten Reduktionspfad kontinuierlich abzusenken", heißt es in dem Papier, das dem ZDF vorliegt.