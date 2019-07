Häufig wird der Pkw selbst für kurze Strecken genutzt. Wer fünf Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt, kann ein Kilogramm CO2 vermeiden. Ein Pendler, der über ein Jahr lang öffentliche Verkehrsmittel nutzt, kann bei einer Entfernung von 25 Kilometern rund 320 Kilogramm CO2 einsparen. Elektrofahrzeuge sind so sauber wie der Strom, mit dem sie fahren. Zwar stößt der Elektromotor im Fahrzeugbetrieb weder CO2 noch Schadstoffe aus - doch nur eine Kombination von Elektrofahrzeugen und Strom aus erneuerbaren Energiequellen würde in der Nutzungsphase zu einer Energiebilanz von null CO2 führen. Besonders klimarelevant ist das Fliegen. Laut CO2-Rechner von atmosfair erzeugt eine Urlaubsreise von Hannover nach Gran Canaria (Hin- und Rückflug) 1.120 Kilogramm CO2 je Fluggast, ein Langstreckenflug, beispielsweise von Zürich nach New York, 3.000 Kilogramm CO2. Ein Kurzstreckenflug von Berlin nach München schlägt mit 69 Kilogramm CO2 zu Buche.