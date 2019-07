Also ein bisschen was haben wir ja. Es hat für den Klimaschutz nur nicht so viel gebracht.

Claudia Kemfert: In Deutschland tut man sich sehr schwer mit Modernisierung oder auch mit innovativen Konzepten. In der Tat ist es so, dass viele Länder eine CO2-Bepreisung haben. In Deutschland haben wir eine Mineralölsteuer und auch eine Ökosteuer. Die Ökosteuer haben wir vor 20 Jahren eingeführt. Also ein bisschen was haben wir ja. Es hat für den Klimaschutz nur nicht so viel gebracht. Das muss jetzt korrigiert werden.