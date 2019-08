Zuvor hatte schon der stellvertretende Fraktionschef der Unionsfraktion, Carsten Linnemann, gesagt, er rechne nicht mehr mit einer CO2-Steuer. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, wiederum die Kritik an der CO2-Steuer zurückwies und diese als "einfach umsetzbar und wirksam" bezeichnete. Der Klimaforscher Hans-Otto Pörtner sagte in Berlin zur Debatte über einen CO2-Preis: "Alles, was Emissionen erhöht, muss teurer werden, was Emissionen senkt, muss billiger werden."