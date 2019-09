Der Wirtschaftsrat der CDU wandte sich gegen Belastungen und Einschränkungen für Unternehmen und Verbraucher. Das Erreichen der Klimaziele könne "nur durch technologischen Fortschritt und Innovation gelingen", heißt es in einem Papier des Wirtschaftsrats, das den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (NBR) vorliegt. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, sagte der NBR: In der Debatte um eine CO2-Bepreisung müsse vor allem die "Wettbewerbsfähigkeit der Industrie" hierzulande berücksichtigt werden.



Das Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September ein Gesamtkonzept beschließen, einen Tag zuvor soll ein Treffen des Koalitionsausschusses letzte Hürden aus dem Weg räumen.