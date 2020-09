Coca-Cola steigerte den Umsatz in 2019.

Quelle: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Erfolg der kalorienfreien Coca-Cola Zero Sugar beflügelt das Geschäft des US-Getränkeriesen in Deutschland. Die Nachfrage nach der zuckerfreien Variante des Erfrischungsgetränke-Klassikers sei im vergangenen Jahr erneut im zweistelligen Prozentbereich gewachsen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Schlechter lief allerdings das Geschäft mit Mineralwasser.



Insgesamt steigerte Coca-Cola den Umsatz in Deutschland 2019 um vier Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, wie Coca-Cola European Partners mitteilte.