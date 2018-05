Die Surfin' Santas haben den Cocoa Beach in Florida eingenommen. Quelle: Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel/dpa

Hunderte Surfer haben sich an der Ostküste Floridas in Weihnachtsmannkostümen auf die Bretter geschwungen, um über die Wellen zu reiten. Ziel der Aktion in Cocoa Beach war es, Spenden für ein Museum und eine gemeinnützige Organisation zu sammeln. Wie die Zeitung "Florida Today" berichtete, nahmen mehr als 800 Weihnachtsmänner teil.



Aber nicht alle wagten sich in voller Montur samt Rauschebart in die Fluten. Manche Teilnehmer trugen lediglich die typische rote Mütze samt weißer Bommel.