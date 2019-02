"Ich schäme mich, weil ich wusste, was Herr Trump ist: Er ist ein Rassist. Er ist ein Betrüger. Er ist ein Schwindler."-



"Privat ist er noch schlimmer. Einmal fragte er mich, ob ich ein von einem Schwarzen geführtes Land benennen könne, das kein 'Drecksloch' sei. Das war, als Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten war."



"Als wir einmal durch ein Brennpunktviertel in Chicago fuhren, sagte er, dass nur Schwarze so leben könnten."



"Und er sagte mir, dass Schwarze niemals für ihn stimmen würden, weil sie zu dumm seien."



"Er wies mich an, einen Pornofilmstar zu bezahlen, mit dem er eine Affäre hatte, und seine Frau darüber zu belügen, was ich getan habe. Die First Lady belogen zu haben, gehört zu dem, was ich am meisten bedauere. Sie ist ein freundlicher, guter Mensch. Ich respektiere sie über die Maßen - das hat sie nicht verdient."



"Ich rede von einem Mann, der sich selbst als brillant bezeichnet und mich anwies, seiner High School, seinem College und der College-Leitung zu drohen, damit sie nie seine Noten oder seine SAT -Punktzahlen (Studienfähigkeitstest) veröffentlichen."