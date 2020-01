Am 19. Dezember 1979 fand man die Leiche - im Schlosspark von Aschaffenburg, einer Grünanlage am Mainufer unweit des Stadtzentrums. Das Opfer: Christiane J., ein 15-jähriges Mädchen. Am Abend zuvor hatte sie in der Nähe einen Stenokurs besucht. Was danach geschah, blieb jahrzehntelang unklar. Am nächsten Morgen hatte ein städtischer Angestellter zunächst nur Kleidungsstücke gefunden, dazu eine Handtasche und ein Portemonnaie. Als er an der nahen Schlossmauer herunterblickte, sah er den leblosen Körper. Rechtsmediziner stellten Würgemale am Hals und Verletzungen am Kopf fest; es gab Anzeichen für ein Sexualverbrechen.