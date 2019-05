Das Hilfesystem sei ein erster Schritt, so betont die Kommission. Die Auszahlungen sollen dabei möglichst niedrigschwellig und unbürokratisch erfolgen, versichern sie. Weiteres ist geplant: So soll an dem Ort eine Gedenkstätte und ein Dokumentationszentrum entstehen. Es dürfe nicht sein, dass dort weiterhin bayerische Volksfeste gefeiert werden, so Künast. An der heute dort angesiedelten "Villa Baviera" gibt es immer wieder solche Feiern. Zudem, so Künast weiter, sei inzwischen ein "Oral History Projekt" gestartet worden, das die historische Aufarbeitung vorantreibe.