Die junge Frau, eine Schülerin aus Florida, sei "besessen" von der Tat an der Columbine High School gewesen, sagte der FBI-Chef in Denver, Dean Phillips. Am 20. April 1999 hatten zwei Jugendliche an der Schule in Littleton im US-Staat Colorado zwölf Schüler und einen Lehrer getötet und mehrere Menschen verletzt.