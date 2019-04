Es ist ein Tag der Liebe und Hoffnung. Und ich kann das mit meiner Tochter teilen. Amy Over, Überlebende

Over war zum Zeitpunkt des Amoklaufs in der Cafeteria von Columbine und kam ohne körperliche Verletzungen davon, hatte aber psychisch jahrelang zu kämpfen. Eine Therapie und die Unterstützung ihrer Familie halfen. Doch als sie ihrer Tochter am ersten Tag der Vorschule zum Abschied zuwinkte, bekam sie eine Panikattacke - die erste von vielen. Sie begab sich erneut in Therapie und lernte neue Strategien für ihren Alltag als zweifache Mutter.



Ihre Tochter Brie war elf, als sie ihr einige Tage vor dem Jahrestag erstmals von ihren Erlebnissen in Columbine berichtete. An jenem 20. April besuchten sie die Schule zu einer Gedenkfeier und gingen anschließend gemeinsam durch die ruhigen Gänge. Amy Over zeigte ihrer Tochter, wo sie sich in der Cafeteria versteckte und wo sie ihren Basketballtrainer das letzte Mal sah. Er wurde bei dem Amoklauf getötet. Für Over hatte es eine befreiende Wirkung, dass sie sich gegenüber ihrer Tochter öffnete. Seither nehmen beide am Jahrestag regelmäßig an Gedenkveranstaltungen teil. "Es ist ein Tag der Reflexion", sagt Over. "Es ist ein Tag der Liebe und Hoffnung. Und ich kann das mit meiner Tochter teilen."