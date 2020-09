Treier sagte, in den vergangenen Jahren seien die deutschen Exporte nach Libyen fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Im Jahr 2018 habe sich das bilaterale Handelsvolumen auf 3,7 Milliarden Euro belaufen - davon hätten deutsche Exporte rund 326 Millionen Euro ausgemacht. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2019 konnten demnach die deutschen Ausfuhren um 27 Prozent gesteigert werden, so dass für 2019 mit einem Exportvolumen von rund 360 Millionen Euro gerechnet werden könne.