Der katalanische Ex-Regionalchef Carles Puigdemont. Quelle: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Das Parlament der abtrünnigen spanischen Region Katalonien soll kommenden Dienstag über einen neuen Regionalpräsidenten entscheiden. Das kündigte Parlamentspräsident Roger Torrent in Barcelona an. Die Debatte werde am 30. Januar um 15 Uhr beginnen, anschließend sollten die Abgeordneten abstimmen.



Einziger Kandidat ist bisher der nach Brüssel geflohene Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont. Bei der Neuwahl hatten die separatistischen Kräfte ihre knappe Mehrheit verteidigt.