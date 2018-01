Das "Astoria" war 1915 mit mehr als 300 Zimmern eröffnet worden. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als zwei Jahrzehnte fristet das einstige Luxushotel "Astoria" in Leipzig ein jämmerliches Dasein. Das imposante Bauwerk am Hauptbahnhof wurde 1996 geschlossen. Mehrmals wechselte der Besitzer, an die Sanierung wagte sich niemand.



Doch nun scheint Rettung in Sicht. Die Berliner Firma Intown Property Management hat das "Astoria" erworben und will es zu neuem Glanz führen, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Ein Bauantrag wird derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung geprüft.