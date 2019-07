… ist eine deutsch-amerikanische Entertainerin und Comedian. Sie stammt von der US-Ostküste und lebt seit 1991 in Berlin. Seit 2017 hat sie auch einen deutschen Pass. An der Entscheidung, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, ist Trump nicht ganz unschuldig, wie Tufts in ihrem Buch schildert. Es erschien 2017 mit dem Titel: "American Woman: how I lost my Heimat und found my Zuhause".

Bildquelle: picture alliance / Photopress Mueller/Ralf Mueller