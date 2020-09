Claire Bretécher (Archivfoto 2000)

Quelle: imago images / Leemage

Die französische Comic-Zeichnerin und Autorin Claire Bretecher ("Die Frustrierten", "Agrippina") ist tot. Bretecher sei am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte der Verlag Dargaud in Paris mit.



Die Zeichnerin war auch in Deutschland bekannt. Sie hatte 2016 den Max- und Moritz-Hauptpreis des Comic-Salons in Erlangen bei Nürnberg erhalten.