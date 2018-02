Und noch etwas kostet zunächst Geld: Die Commerzbank ist im Bereich der Privat- und Firmenkunden in die Offensive gegangen: Bis 2020, so lautet das Ziel, will das Institut zwei Millionen neue Kunden an Land ziehen. Der Gedanke hinter dieser Strategie ist einfach: Mehr Kunden heißt mehr Geschäft, und das bedeutet auf etwas längere Sicht auch mehr Gewinne. Bei diesem Kernprojekt sieht sich die Bank auf Kurs: Gut eine halbe Millionen Privat- und Firmenkunden seien im Jahr 2017 dazu gekommen. Ende des Jahres sollen es über eine Million sein. Mit dem Kundenzuwachs hat die Commerzbank auch neue Vermögenswerte in Höhe von 38 Milliarden Euro an Land ziehen können. "Allein dieses Wachstum erzeugte zusätzliche Erträge von knapp 150 Millionen Euro", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke bei der Vorlage der Bilanz seiner Bank in Frankfurt.