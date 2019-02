Das Wachstum zahle sich aus, der Erfolg werde sichtbar, sagt Zielke, der bis 2020 eine weitere Million neuer Kunden gewinnen will. 18 Monate brauche es, bis sich die Investitionen in neue Kunden auszahlen. Auch im Firmenkundengeschäft kommt die Bank voran. Doch in dieser Sparte ist der Wettbewerb so stark, dass die Fortschritte sich noch nicht so auszahlen.