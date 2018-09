Wirecard war 1999 gegründet worden und konzentrierte sich schnell auf den Zahlungsverkehr im Internet. Zu den ersten Kunden gehörten vor allem Kasinos und Porno-Seiten, weil sie den Onlinehandel auch nutzten. Seitdem kamen aber viele Kunden aus anderen Branchen hinzu - Aldi und TUI etwa, außerdem die Lufthansa oder O2.



Wirecard-Chef Markus Braun sagte jüngst, nur zwei Prozent aller Bezahlungen weltweit seien völlig digital - der Markt werde also noch gewaltig wachsen. Wirecard bekommt eine Provision dafür, dass es Geld vom Endkunden an den Anbieter weiterleitet. Das Unternehmen übernimmt dabei die Garantie.



Die Commerzbank hat den Abstieg aus dem Börsenbarometer bereits als unwichtig abgetan. Die Geschäfte der Bank würden nicht davon beeinflusst, ob sie in dem einen oder anderen Index erscheine, sagte Konzernchef Martin Zielke.