Vetter tritt die Nachfolge von Stefan Schmittmann an, der nach massiven Druck des Finanzinvestors Cerberus an der Ausrichtung der Commerzbank ebenso seinen Rücktritt angekündigt hat wie Vorstandschef Martin Zielke. Der Großaktionär hatte mit aller Macht versucht, Vetters Wahl zum Aufsichtsratschef zu verhindern. Cerberus schrieb noch am Sonntag in einem Brief an die Commerzbank-Aufsichtsräte.