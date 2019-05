Gescheitert: Die Fusion der Deutschen Bank (l) und der Commerzbank.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Nach den gescheiterten Fusionsverhandlungen mit der Deutschen Bank will die Commerzbank bis auf Weiteres ihren Weg eigenständig gehen und sieht sich dazu auch in der Lage. Interessant in diesem Zusammenhang natürlich die Frage: Klopfen nach Absage der Gespräche mit der Deutschen Bank nun europäische Konkurrenten bei der Commerzbank an die Tür? "Ich höre hier nichts klopfen, wenn ich ehrlich bin", sagte Finanzvorstand Stephan Engels.



Immer wieder kamen in den vergangenen Monaten Gerüchte über mögliche Interessenten an der Commerzbank auf - zuletzt über die italienische Unicredit oder die niederländische ING. Ohnehin müsste ein Interessent quasi auch den Segen der Bundesregierung haben - denn die ist nach der Bankenrettung noch immer größter Einzelaktionär der Commerzbank mit einem Anteil von 15 Prozent.