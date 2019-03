An der Börse ist die Deutsche Bank in etwa doppelt so viel wert, wie die Commerzbank. Doch bei der Nummer 2 sitzt seit der Finanzkrise der Staat mit im Boot. Gut 15 Prozent gehören Olaf Scholz - der nach dem "Ja-Wort" vermutlich noch fünf Prozent an dem neuen Institut halten würde - wenn er dem frischvermählten Paar die Treue hält und sich nicht verabschiedet, sobald seine Arbeit als Trauzeuge getan ist.



Angesichts der stillen Lasten, die beide Eheleute bei der Hochzeit offenbaren müssten, wäre es sinnvoll, dass Scholz die Party nicht zu früh verlässt. Denn eine implizite Staatsgarantie hielte die übrigen Aktionäre bei der Stange. Schließlich könnten sich bei beiden Banken Kapitallöcher zeigen: In der Commerzbank schlummern etwa höchst wackelige Staatsanleihen in Milliardenhöhe, bei der Deutschen Bank ist der riesige Berg von komplexen Derivaten das Problem.