Und so musste das Institut im Laufe der Jahre immer wieder neue Umbaustrategien vorlegen und tausende Mitarbeiter entlassen. Bis 2020 will die Bank die Zahl der Vollzeitstellen um 7.300 auf 36.000 verringern. Der Abbau kostet Geld und drückt auf den Ertrag - so führten die die Kosten für den Stellenabbau der Bank im zweiten Quartal 2017 zu einem Verlust von 640 Millionen Euro. Immerhin konnte die Bank jetzt zwischen April und Juni einen Gewinn nach Steuern von 272 Millionen Euro erwirtschaften. Es geht also etwas aufwärts.