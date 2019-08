Und tatsächlich, das Privatkundengeschäft der Bank wuchs tatsächlich. Die schlechte Nachricht aber: Der Gewinn der Bank brach zuletzt trotzdem um über ein Viertel ein, weil in anderen Bereichen die Erträge wegbröckelten. Noch immer kämpft die Bank mit ihrer Positionierung im Markt. Nirgendwo auf der Welt ist die Filialdichte so hoch wie in Deutschland. Die Konkurrenz unter den Banken ist riesengroß, wird sogar noch größer durch neue Anbieter, die mit neuen Technologien und neuen kundenfreundlichen Angeboten in den Markt drängen.