American Airlines fürchtet um Tausende Weihnachtsflüge.

Quelle: Tannen Maury/epa/dpa

Die Fluggesellschaft American Airlines (AA) hat wegen eines Computerfehlers aus Versehen viel zu vielen Piloten in der Weihnachtszeit frei gegeben. In der Konsequenz seien Tausende Flüge von Annullierung bedroht, erklärte die AA-Pilotengewerkschaft.



15.000 Flüge zwischen dem 17. und 31. Dezember seien betroffen, schrieb die "Dallas Morning News". Berichten zufolge bietet die Fluggesellschaft Piloten jetzt 150 Prozent ihrer Bezüge an, wenn sie Flüge übernehmen, die auszufallen drohen.