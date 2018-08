Wir merken immer mehr, dass gerade jüngere Menschen weniger besitzen wollen, sondern mehr benutzen wollen. Jens Kosche, Electronic Arts

Mit Electronic Arts hat auch ein zweiter US-Konzern ein Abonnement im Angebot. Access heißt der Dienst hier, erklärt Jens Kosche, Geschäftsführer für Deutschland und Österreich. "Wir merken immer mehr – und das sehen wir auch in unserem persönlichen Umfeld – dass gerade jüngere Menschen weniger besitzen wollen, sondern mehr benutzen wollen", sagt Kosche. "Da brauchen wir nur Carsharing, Bikesharing, alles mögliche anzugucken. Und am Ende haben wir das Gefühl: Wir brauchen auch so ein Modell. Das soll einfach neben den etablierten Verkaufsmöglichkeiten weiterhin bestehen." Für jüngere Zielgruppen seien Dienste wie Netflix und Spotify eine Selbstverständlichkeit. Und bevor man diese Generation komplett verliere, passe man sich lieber an.