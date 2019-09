Wir sind ein anderer Fall als Air Berlin. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen. Ralf Teckentrup, Condor-Chef

Nach Aussage Teckentrups will die Fluggesellschaft in Kürze einen Antrag auf ein sogenanntes Schutzschirmverfahren stellen, um zu verhindern, dass Geld aus dem staatlichen Brückenkredit an den insolventen britischen Mutterkonzern abfließt. Ziel sei, dass "niemand einen Euro aus Condor entwenden kann". Der Condor-Chef wehrte sich gegen Kritik, dass der Staat einem Privatunternehmen in dieser Weise unter die Arme greift. "Wir sind ein anderer Fall als Air Berlin. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen", sagte er mit Blick auf die Insolvenz der einst zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft vor gut zwei Jahren. So habe Condor in seiner Amtszeit bis auf ein einziges Jahr immer einen operativen Gewinn erzielt.