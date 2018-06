Coney Island war war für New York schon immer viel mehr als ein Strand mit Vergnügungspark, es war ein Druckventil. Charles Denson, Chef des Coney Island History Projects

Der viereinhalb Kilometer lange Holzsteg am Strand wurde 1923 gebaut. Millionen New Yorker und Touristen sind seitdem hier in Bikini und Badelatschen entlang gebummelt. Sie fuhren auf Denos Riesenrad, aßen Nathan's Famous Hot-Dogs und sahen sich "Weltwunder" an, das vierbeinige Mädchen oder den Löwenkopf-Mann. Coney Island inspirierte Filmemacher wie Woody Allen, Künstler wie Frank Stella und Schriftsteller wie Paul Auster. "Coney Island war war für New York schon immer viel mehr als ein Strand mit Vergnügungspark, es war ein Druckventil", sagt Charles Denson, Chef des Coney Island History Projects.