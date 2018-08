Am 11. Januar 2016 wüteten etwa 250 Neonazis, Hooligans und Kampfsportler in Leipzig-Connewitz. Hier hatte sich ein Netzwerk gegen einen gemeinsamen Feind positioniert. Der Stadtteil gilt als die heimliche Hauptstadt der linken autonomen Szene. Auch viele Migranten leben hier.



Während im Leipziger Stadtzentrum die Legida - ein Ableger der Pegida in Dresden - anlässlich ihres Jahrestag Hetzparolen skandierte, machten die Rechten in Connewitz ernst. Gegen 19.20 Uhr tauchte dort - im Schutze der Dunkelheit - eine Truppe Vermummter auf. Zunächst zogen sie - getarnt als linksalternative Spontandemo - durch die Straßen. "Leipzig bleibt helle" stand auf einem mitgeführten Transparent - dabei führten sie ganz anderes im Schilde.