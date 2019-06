Ina ist Mitte zwanzig. Sie lebt und studiert seit einigen Jahren in Hamburg. Zusammen mit zwei Freunden ist die in Baden-Württemberg aufgewachsene Frau schon öfter losgezogen, um in den Mülltonnen von Supermärkten nach Lebensmitteln zu suchen, die sich noch verzehren lassen. Aus Überzeugung, wie sie sagt. Was sich dabei mitunter finden lässt, erstaunt die junge Frau immer wieder. "Einmal, ich glaube es war November, haben wir eine ganze Tonne voll mit Christstollen gefunden", erzählt sie. "So um die dreißig Stück haben wir mitnehmen können, den Rest mussten wir in der Tonne zurücklassen."