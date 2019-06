Polizisten stehen auf dem Deck des Containerschiffs.

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

US-Ermittler haben auf einem Schiff im Hafen von Philadelphia rund 15 Tonnen Kokain im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar sichergestellt. Staatsanwalt William McSwain twitterte, es handele sich um einen der größten Drogenfunde in der Geschichte der USA. "Diese Menge Kokain könnte Millionen - MILLIONEN - Menschen töten."



Die Zeitung "Philadelphia Inquirer" berichtet, die Drogen seien in Containern an Bord eines Schiffes gefunden worden, das auf dem Weg nach Europa gewesen sei.